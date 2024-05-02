Праздник в честь Дня работника Скорой медицинской помощи состоялся в Подмосковье

«Скорая — это первая линия, которая оказывает медицинскую помощь. От своевременного прибытия бригады, оперативного принятия решений и слаженной работы команды зависит жизнь людей. По поручению председателя Обкома передаю вам, коллеги, слова приветствия и благодарности за ваш неоценимый труд», — подчеркнула Веселова.