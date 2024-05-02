Праздник в честь Дня работника Скорой медицинской помощи состоялся в Подмосковье
Фото: [Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ]
Во Дворце культуры «Подмосковье» городского округа Красногорск прошел праздник в честь Дня работника Скорой медицинской помощи, на котором медработников отметили почетными наградами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В ведомстве уточнили, что на данный момент в областной станции Скорой медицинской помощи насчитывается 56 подстанций и 86 постов. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов, зампред областной организации профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Веселова, первый заместитель главы Красногорска Наталья Тимошина и заместитель председателя окружного Совета депутатов Богдан Андриянов.
«Скорая — это первая линия, которая оказывает медицинскую помощь. От своевременного прибытия бригады, оперативного принятия решений и слаженной работы команды зависит жизнь людей. По поручению председателя Обкома передаю вам, коллеги, слова приветствия и благодарности за ваш неоценимый труд», — подчеркнула Веселова.
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