Праздник в рамках финала сезона Московской студенческой хоккейной лиги прошел на «ЦСКА Арене»

Тысячи молодых людей стали участниками музыкально-спортивного события «Молодежь. Спорт. Возможности» от проекта «Молодежь Москвы» на крупнейшей площадке столицы. Праздник был организован при поддержке телеканала RU.TV и радио DFM («Русская Медиагруппа»).

Участникам подарили яркие впечатления, организовав грандиозный финал сезона Московской студенческой хоккейной лиги. В соревновании схлестнулись две сильнейших команды: МГАФК и МГТУ им. Баумана. Команды достойно выступили, но преимущество осталось за первой. Представители академии физической культуры разгромили соперников со счетом 7:5.

После такой борьбы болельщикам и командам представили концерт с российскими звездами. Выступали Сулима и Zapolya, музыкальную атмосферу поддерживал диджей Леонид Руденко, танцы на льду показал коллектив Icegirls Team.

«Здесь царит невероятная атмосфера, почти нет свободных мест на трибунах. Все активные, спортивные и радостные. Я и сама обожаю хоккей, мой ребенок занимается этим видом спорта, – подчеркнула директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович.

Эмоциональный, яркий, переполненный впечатлениями от игры и мероприятий: этот день команды и зрители запомнят надолго.