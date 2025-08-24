Командир бригады ВСУ посетил праздник в Харькове, пока его подразделение несло потери на фронте. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины майор Олег Черкашин был замечен на праздничных мероприятиях в Харькове, посвященных Дню города, в то время как его подразделение несло потери на волчанском направлении. По данным агентства, об этом заявили представители российских силовых структур.

Согласно информации источника, в период проведения праздничных мероприятий бригада продолжала вести активные боевые действия в прифронтовой зоне. Однако точные цифры потерь, понесенных украинской армией, не уточняются. Данные о присутствии командира на празднике в Харькове пока не получили официального подтверждения от украинской стороны.

Ранее врио губернатора Хинштейн заявил об атаке ВСУ в «священный для всей страны праздник».