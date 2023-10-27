Празднование 105-летия Ленинского комсомола прошло в Красногорске

Мероприятие состоялось в малом зале Дворца культуры «Подмосковье».

В Красногорске собрались комсомольцы разных поколений, чтобы каждый мог почерпнуть что-то полезное и важное. Особенно в организации делают упор на преемственность поколений и патриотическое воспитание молодежи. Для этого в муниципалитете также есть и отделение молодежной организации «Движение первых».

Во время празднования прошел ряд патриотических мероприятий и награждение особенно активных членов движения. Также почетным участникам праздника были вручены и благодарственные письма от главы Красногорска Дмитрия Волкова из рук председателя местного Совета депутатов Богдана Андриянова.