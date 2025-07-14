Празднование Дней деревень продолжается в Павловском Посаде

Недавние выходные ознаменовались яркими событиями для жителей деревень Митино и Семеново в рамках продолжающихся торжеств, посвященных Дням деревень. Для сельчан были подготовлены насыщенные концертные выступления, артисты городского округа порадовали зрителей разнообразными творческими номерами.

С поздравительным словом от лица главы Павлово-Посадского городского округа, Дениса Олеговича Семенова, обратилась его заместитель, Камиля Тагировна Маркова. Она выразила теплые пожелания жителям и вручила почетные награды тем, кто активно способствует развитию родного края и вносит значительный вклад в его процветание.

Особую признательность за добросовестную и активную волонтерскую работу, выраженную в виде благодарности Московской областной Думы, получили жители деревни Митино: Елена Вячеславовна Пескова, Иван Степанович Кисиль, Юлия Владимировна Шашкина, Николай Григорьевич Макшанов и Наталья Петровна Решетникова.

За участие в социально значимом проекте «Успех V Единстве поколений» благодарственными письмами главы Павлово-Посадского городского округа были отмечены: Эдуард Владимирович Слободчиков, осуществляющий функции старосты деревни Митино, его супруга Елена Александровна Слободчикова, Татьяна Николаевна Макшанова, Михаил Николаевич Макшанов и Юрий Николаевич Филатов.

Жителей деревни Семеново также не обошли вниманием: Алексей Александрович Кораблев, Артем Викторович Моисеенко и Надежда Николаевна Куркова были удостоены благодарности Московской областной Думы за их добровольческую деятельность. Наталья Владимировна Ткач, староста деревни Семеново, получила благодарственное письмо от Павлово-Посадского городского округа за вклад в реализацию проекта «Успех V Единстве поколений».

Праздник Дня деревни – это прекрасная возможность для жителей небольшого населенного пункта сплотиться, укрепить дружеские и соседские узы, а также напомнить себе о важности сохранения культурного наследия и богатой истории родного края.