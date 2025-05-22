Празднование Дня деревни Козлово прошло в Павлово-Посадском городском округе

21 мая в деревне Козлово состоялся праздничный день, посвященный этому событию и подведению итогов ушедшего года. Жители собрались в местном культурном центре. Несмотря на погоду, атмосфера праздника была наполнена позитивом и весельем. Программа включала торжественное чествование жителей, внесших значительный вклад в развитие деревни, увлекательные мастер-классы и яркие концертные выступления, которые вызвали восхищение у всех зрителей.

Особую благодарность выразили семьям Обсковых и Юртаевых, воспитывающим героев России. Отец Героя представил инициативу волонтерского движения, организованного в Козлово, и вручил волонтерские бейджи и футболки с символикой движения наиболее активным жителям деревни. Местное население продемонстрировало сплоченность и солидарность, поддерживая местные обычаи и укрепляя соседские связи.

«Дорогие жители деревни Козлово! От имени Улитинского территориального отдела рад поздравить вас с Днем деревни. Ваше единство, трудолюбие и преданность родной земле делают наш округ привлекательным и комфортным для жизни. Благодарю вас за активное участие в общественной деятельности и сохранение культурного наследия. Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья и процветания!» — обратилась к односельчанам начальник Улитинского территориального отдела Ольга Федина.

Впервые деревня Козлово была упомянута в исторических документах более полутора веков назад. И сегодня, как и в прошлом, жители трепетно относятся к сохранению традиций, культурного наследия и любви к своей малой родине.