Празднование Дня деревни Перхурово состоялось в Павловском Посаде

«Деревня для многих из нас является не просто населенным пунктом, а местом, где мы родились, выросли и живем по настоящее время. Сегодня деревни активно развиваются, облагораживаются. Появляются новые дороги и детские площадки, магазины и зоны отдыха. Во многом мы благодарны и жителям, которые поддерживают порядок, проводят культурно-массовые мероприятия, живут одной большой деревенской семьей», - отметила Елена Моисеенко.