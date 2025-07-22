Празднование Дня деревни Перхурово состоялось в Павловском Посаде
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В прошедшие выходные в деревне Перхурово, расположенной в Павловском Посаде, прошли торжества, посвященные престольному празднику.
С поздравительной речью к присутствующим обратились депутат городского Совета депутатов Юлия Архипова и руководитель территориального отдела Елена Моисеенко.
«Деревня для многих из нас является не просто населенным пунктом, а местом, где мы родились, выросли и живем по настоящее время. Сегодня деревни активно развиваются, облагораживаются. Появляются новые дороги и детские площадки, магазины и зоны отдыха. Во многом мы благодарны и жителям, которые поддерживают порядок, проводят культурно-массовые мероприятия, живут одной большой деревенской семьей», - отметила Елена Моисеенко.
В ходе празднования Дня деревни состоялось торжественное чествование жителей, внесших значительный вклад в развитие своего родного края.
Наталья Александровна Новикова была удостоена благодарности Московской областной Думы за добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Наталья Николаевна Добриогло, староста деревни Перхурово, Валентина Борисовна Спицина, мать бойца СВО Алексея Евгеньевича Спицина, и Максим Михайлович Фомин, ветеран СВО, получили благодарственные письма от Павлово-Посадского городского округа за участие в проекте «Успех V Единстве поколений».
Также Анатолию Александровичу Батурину была вручена благодарность за многолетнее и активное участие в благоустройстве и общественной жизни деревни Перхурово.
Павлово-Посадские творческие коллективы порадовали всех гостей праздника яркими и запоминающимися выступлениями.