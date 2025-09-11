Празднование Дня города в Ивантеевке станет ярким арт-фестивалем «Бумага»

В субботу,13 сентября, Ивантеевка отпразднует свой День города в новом, необычном формате – в виде арт-фестиваля под названием «Бумага».

Выбор тематики не случаен и напрямую связан с богатой историей города, тесно переплетенной с производством бумаги.

Уже в середине XVI века, на берегу реки Уче, между селами Вантеево и Копнино, была возведена первая в России бумажная мельница. В XVIII веке ее сменила полноценная бумажная фабрика, известная своими качественными сортами писчей бумаги.

Эта важная веха в истории города отразилась в его символике: изображение первоначальной бумагоделательной мельницы гордо украшает герб Ивантеевки. Не зря город заслуженно считается «колыбелью русской бумаги».

Праздничные мероприятия стартуют в 11:00 и продлятся до вечера. В городском парке культуры и отдыха торжества откроются спортивной программой, получившей название «Блокнот рекордов». С 14:00 до 17:00 гостей ждет интерактивная развлекательная зона «Картонный город «Бумбург». Одновременно с этим будет проходить праздничный концерт. С 17:00 до 18:15 театральная труппа «Морэс» представит захватывающее цирковое представление под названием «Леонардо». Творческая программа продолжится выступлением музыкального коллектива «TIP-TOP Band». В течение всего дня будут проводиться мастер-классы по различным видам творчества, включая скрапбукинг, каллиграфию и оригами. Возрастное ограничение: 0+.

Организаторы обещают насыщенную программу: живые выступления на сцене, увлекательные интерактивные активности, познавательные мастер-классы, красочные фотозоны, аппетитный стритфуд и, конечно же, множество положительных эмоций.