Празднование «Дня молодежи 2025» состоялось в Городском парке Павловского Посада

Непогода, которая могла омрачить праздник, не смогла повлиять на его позитивную атмосферу. Напротив, парк преобразился в яркое пространство, наполненное творчеством, драйвом и чувством патриотизма.

На территории парка были созданы разнообразные интерактивные зоны, где каждый желающий мог проявить свои таланты: от художественного мастерства и спортивных состязаний до интеллектуальных игр и обучающих мастер-классов. Особый интерес вызвала патриотическая зона, где проходила акция «Письмо Герою». Участники выражали слова поддержки и признательности военнослужащим, защищающим Родину. Эти теплые послания станут ценной поддержкой для наших солдат на передовой.

Депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа, а также исполнительный секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина торжественно наградила самых активных представителей молодежи – волонтеров и активистов Молодой Гвардии. Эти ребята постоянно вовлечены в значимые городские мероприятия, оказывают помощь в сборе необходимой гуманитарной поддержки и активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Сегодня, в знаменательный День молодежи, я хочу от всей души поблагодарить вас за вашу деятельную жизненную позицию, искреннее неравнодушие и готовность оказывать помощь нашей стране и обществу. Вы – движущая сила перемен, будущая надежда нашего региона и всей России. Благодаря вашей энергии, инициативе и стремлению сделать мир лучше, наш округ процветает и развивается. Продолжайте вдохновлять своими поступками, поддерживайте друг друга и помните – мы гордимся вами! Вместе мы способны на многое, нас ждут значительные достижения!» – подчеркнула Наталья Александровна.

Завершающим аккордом праздника стал фееричный концерт популярного исполнителя Кравца, который зарядил всех присутствующих позитивной энергией и отличным настроением. Его известные хиты звучали по всему парку, побуждая к танцам и совместному исполнению песен. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, царила атмосфера настоящего праздника и тепла, что свидетельствует о том, что никакие природные явления не смогут остановить мощный молодежный энтузиазм.

День молодежи 2025 завершился бурными аплодисментами, счастливыми улыбками и чувством гордости за молодое поколение, которое смотрит в будущее с оптимизмом и готово творить новую историю. Такие мероприятия не только сплачивают общество, но и вдохновляют на новые свершения и добрые дела.