Празднование Дня труда в Наро-Фоминске

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий и сельского хозяйства, состоялось на сцене ЦДК «Звезда».

В Наро-Фоминске отметили День труда, приурочив его к началу весенних субботников, как это принято в Московской области с 2007 года по Указу Губернатора.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ вручил благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства (федерального и областного), а также грамоты и ценные подарки от Администрации округа.

С поздравлениями и ведомственными наградами выступили депутат Государственной Думы Отари Аршба и заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов, выразившие признательность и поддержку труженикам округа.

Для гостей праздника артисты и творческие коллективы ЦДК «Звезда» подготовили насыщенную программу с яркими выступлениями, создавшими праздничную атмосферу.