Празднование Дня ВДВ прошло в городском округе Чехов

В День военно-десантных войск глава городского округа Чехов Григорий Артамонов поздравил всех причастных к этому празднику.

Так, 2 августа у памятного монумента собрались представители администрации муниципалитета, герои-десантники, в том числе и участники специальной военной операции, чтобы почтить всех, кто погиб при исполнении воинского долга.

Глава Чехова отметил, что сейчас множество уроженцев Чехова защищают Отечество на Донбассе, проявляя смелость, героизм, мужество и отвагу. Это подтверждают награды, которых удостаиваются бойцы из Подмосковья. Глава округа вручил гранатометчику Алексею Дубынину и пулеметчику-разведчику Игорю Нестерову медали «За Отвагу», которыми они награждались по Указу Президента РФ. А Герой СССР генерал-майор Александр Солуянов и руководитель Подмосковного филиала Фонда Защитников Отечества Ольга Владимировна Ермакова выступили с речью, посвященной войскам ВДВ.

После торжественной части состоялась передача гуманитарной помощи военнослужащим, которые в составе подразделений ВДВ участвуют в специальной военной операции. Груз отправился в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную, ордена Кутузова дивизию, в которой сегодня героически служит большое количество чеховских ребят.