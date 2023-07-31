Празднование Дня ВМФ прошло в Городском округе Коломна

Участников мероприятия поздравляли заместитель главы администрации Коломны Максим Коновалов, заместитель председателя Совета депутатов Роман Андросов и исполняющий обязанности начальника Коломенского гарнизона гвардии подполковник Александр Макеев.

Здесь проходили торжественный смотр судов «Порта Коломны» и показательное выступление гребцов Спортшколы олимпийского резерва. Гостей порадовали коллективы музыкальными номерами.

День ВМФ — профессиональный праздник всех тех, кто посвятил свою деятельность военному флоту, а не только моряков. Традиционно поздравляют и конструкторов, и тех, кто занимается техническим обеспечением кораблей, их обслуживанием. Без внимания не остаются и члены семей людей, которые посвятили себя флоту. В 2023 году праздник в Коломне посетили близкие и родные тех, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, что Коломна является родиной знаменитых деятелей, которые посвятили жизнь совершенствованию российского флота. Среди них основатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения СССР и России Виктор Макеев, а также Адмирал СССР Сергей Горшков, который основал отечественный ракетно-ядерный флот.