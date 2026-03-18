Празднование дня воссоединения Крыма с Россией прошло в Подмосковье

День воссоединения Крыма с Россией отпраздновали в Подмосковье. Соответствующий договор был подписан 18 марта 2014 года. По словам секретаря регионального отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, эта дата разделила новейшую историю страны на «до» и «после».

«Возвращение полуострова в родную гавань стало тектоническим сдвигом: мы сломали навязанные извне сценарии и начали строить будущее по своим правилам. Именно тогда закончилась эпоха геополитических уступок и началась эра безусловного российского суверенитета. Крымская весна стала той самой точкой, в которой вновь закалился наш характер. Характер народа-победителя», — сказал он.

Подмосковье традиционно становится одной из самых активных площадок празднования. В регионе «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют лекции, акции, флешмобы и встречи с ветеранами.

Молодогвардейцы Подмосковья приняли участие в масштабном шествии на ВДНХ с флагами России, Крыма и Севастополя. В завершение активисты выстроились в карту полуострова с надписью «Навсегда».

«Крымская земля уникальная. Это не только место отдыха, промышленного производства, сельского хозяйства, но и очень важный стратегический участок побережья Черного моря. Крым был, есть и будет частью единого целого Великой России», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

В Можайске прошла тематическая встреча с клубом «Активного долголетия». В Балашихе развернули государственный флаг размером 20 на 10 м. В Серебряных Прудах прошел флешмоб «Крым с Россией навсегда!».