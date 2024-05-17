Празднование Дня жен-мироносиц пройдет в Никитском монастыре подмосковной Каширы 19 мая

В городском округе Кашира, в Никитском женском монастыре в воскресенье, 19 мая, состоятся праздничные мероприятия, приуроченные Дню жен-мироносиц.

Для гостей мероприятия подготовлена праздничная программа. В 08:30 начнется Божественная Литургия. В 10:00 запланирован крестный ход.

Торжественное открытие праздника состоится в 10:15. Творческие коллективы городского округа Кашира подготовили трогательные и зрелищные выступления. В 11:00 гостей будут угощать праздничными блюдами.

В 12:00 учащиеся воскресной школы «Преображение» проведут мини-экскурсии и мастер-классы. Гостям предложат принять участие в ярмарке и посетить выставку.

Напомним, День жен-мироносиц отмечают в третье наступившее воскресенье после Пасхи. Праздник славит женщин, которые беззаветно отдали себя служению долга.