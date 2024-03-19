Празднование Масленицы в округе Черноголовка запомнилось огненным шоу, танцами и викторинами
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Черноголовка]
Городской округ Черноголовка весело отпраздновал Масленицу.
Солнечная погода мотивировала жителей округа 17 марта прийти в сквер им. И.М. Халатникова, где прошли массовые гуляния. Сохранить веселое настроение удалось организаторам, которые подготовились на славу. Жителям и гостям позволили петь и танцевать, декламировать стихотворения и наблюдать за театрализованным действием.
Выступление ансамбля русской песни «Фолк Fresh» запомнилось гостям мероприятия своей энергичностью. Не менее эмоциональным стало театрализованное представление с участием артистов Культурно-досугового центра «ГАММА». Фольклорный ансамбль «Горлица» ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой исполнил народные песни.
В организации приняли участие даже юные жители округа. Масленичное подворье от детских садов и школ привлекало внимание гостей праздника. Спортивная школа и Гамма обустроила уникальный игровой городок.
Черноголовская Библиотека презентовала площадку «Съел блин, да каравай! Теперь книжку почитай!». Гостей угощали вкусным сбитнем с медом (русским традиционным напитком) и главным лакомством Масленицы — блинами. Люди с радостью декламировали стихотворения, пели песни и отвечали на вопросы тематической викторины. В знак благодарности гости получали подарки.
Сожжение чучела, которое сопровождалось огненным шоу, стало финалом веселого праздника.