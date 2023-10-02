«Празднование призывает к честности»: ясновидящая рассказала, что под запретом в Трофимовы Вечерки
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 2 октября вспоминает великомучеников Трофима, Доримедонта и Зосима Пустынника. Все они, живя в разное время, приняли мученическую смерть во имя христианской веры.
Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день.
«Святые Трофим и Зосима — это христианские святые, жившие в ранние века христианства. Их жизнь была посвящена вере и благотворительности. Они известны своей милосердной деятельностью и помощью нуждающимся», — пояснила Мишина.
2 октября, по ее словам, христиане посещают храмы, чтобы помолиться и почтить память святых. Этот день напоминает верующим о важности сострадания и поддержки ближних.
Сам праздник известен как Трофимовы Вечерки. Люди собираются целыми семьями, устраивают народные гуляния. Но необходимо соблюдать баланс между развлечениями и мыслями о духовном, подчеркнула ясновидящая.
«Нельзя проходить мимо нуждающихся. Подайте нищему, отнесите вещи в храм, окажите помощь тем, кто просит. Святые Трофим и Зосима славились своей милосердной деятельностью», — заявила Мишина.
В этот светлый праздник также стоит избегать конфликтов.
«Избегайте негативных эмоций и споров. Этот день посвящен доброте и состраданию. Не совершайте нечестных поступков. Празднование дня святых Трофима и Зосимы призывает к честности», —заключила собеседница издания.
Ранее ясновидящая рассказала, что принесет наступившая неделя в деловой сфере.