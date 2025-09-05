Предавший огню 50 животных мужчина фатально провалил план по алиби

Житель поселка Акация в Яшкинском округе Кузбасса предстанет перед судом за двойной поджог, совершенный на почве бытовой вражды. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Ночью мужчина, желая отомстить соседу, облил бензином его надворные постройки и поджег их. В огне мгновенно сгорели баня, сарай, летняя кухня и три мотоцикла. Самая страшная потеря — гибель около 50 домашних животных, кур и кроликов, запертых в сараях. Это не меньше 50 зверей.

Инстинкт поджигателя заставил его принять участие в тушении пожара вместе с другими односельчанами, однако хозяин участка, заподозрив неладное, прогнал его. Чтобы создать себе алиби и отвести от себя подозрения, злоумышленник пошел на рискованный шаг — он поджег и собственный дровник. Однако этот план провалился: пожар на его участке не получил значительного распространения, а бдительные сотрудники полиции быстро вычислили несостыковки.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, повлекшие причинение значительного ущерба». Фигуранту грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

