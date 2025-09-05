Три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли из-за пожара на даче под Екатеринбургом

В Свердловской области произошел пожар в дачном доме, в результате которого погибли три ребенка. Об этом проинформировало МЧС России.

В деревне Златогорова на даче произошла трагедия. В момент пожара в доме были родители и семеро детей. Взрослым и четверым несовершеннолетним удалось выбраться. Еще трое детей попали в больницу.

Три ребенка — 5, 7 и 11 лет — оказались в числе погибших.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров и предотвратили его распространение на соседние строения.