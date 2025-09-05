Три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли из-за пожара на даче под Екатеринбургом
В Свердловской области произошел пожар в дачном доме, в результате которого погибли три ребенка. Об этом проинформировало МЧС России.
В деревне Златогорова на даче произошла трагедия. В момент пожара в доме были родители и семеро детей. Взрослым и четверым несовершеннолетним удалось выбраться. Еще трое детей попали в больницу.
Три ребенка — 5, 7 и 11 лет — оказались в числе погибших.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров и предотвратили его распространение на соседние строения.
Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование. В здании не было установлено пожарного извещателя.
