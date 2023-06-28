«Предлагаю массово менять оператора»: у клиентов МТС в России внезапно пропала связь

Известно, что сбой произошел в Нижнем Новгороде, Самарской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Новосибирской и Пензенской областях, а также в Чувашии, Башкортостане, Ставропольском крае и Санкт-Петербурге. На социальные сети компании МТС обрушился поток комментариев разгневанных пользователей.

«Предлагаю массово менять оператора, сеть в последнее время прямо отстой»; «Если у вас ожидаются проблемы со связью, то почему бы не оповестить людей заранее? СМС на телефон, push-уведомление прислать. Отношение к клиентам как к скоту»; «Интересно, а МТС компенсирует всем ущерб или болт положит на клиентов?» — написали клиенты сотового оператора в комментариях.

Примечательно, что в Москве и Подмосковье сотовая связь у абонентов МТС не пропала.

Ранее клиенты МТС решили отказаться от услуг компании из-за «деньгосдирающего» нововведения.