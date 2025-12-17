«Предлагают 146 тысяч, а просят 53». Что известно о разрыве в зарплатных ожиданиях курьеров и работодателей?
Зарплаты курьеров в России выросли до 146 тысяч рублей
Фото: [istockphoto.com/Pekic]
Согласно свежим данным исследования hh.ru, которое проанализировал ТАСС, оплата труда курьеров демонстрирует один из самых впечатляющих ростов на российском рынке труда. За последний год медианное предложение работодателей для сотрудников служб доставки увеличилось на 26%, достигнув показателя в 146 тысяч рублей.
Этот уровень существенно превосходит общероссийскую медиану по всем вакансиям, которая в 2025 году составляет 80,8 тысячи рублей. Для сравнения, в 2024 году среднее предложение курьерам было на уровне 116,2 тысячи рублей.
Парадоксальной выглядит ситуация с ожиданиями самих соискателей. В своих резюме работники сферы доставки указывают желаемый доход в среднем на отметке 53,5 тысячи рублей, что почти в три раза ниже реальных предложений рынка. Это указывает на возможное отставание информированности соискателей о текущей конъюнктуре или высокую долю новичков в потоке кандидатов.
Популярность профессии продолжает расти: спрос на курьеров за год увеличился на 15%. География вакансий остается традиционной — лидерами по количеству предложений являются Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.
