«Предлагают 146 тысяч, а просят 53». Что известно о разрыве в зарплатных ожиданиях курьеров и работодателей?

Согласно свежим данным исследования hh.ru, которое проанализировал ТАСС , оплата труда курьеров демонстрирует один из самых впечатляющих ростов на российском рынке труда. За последний год медианное предложение работодателей для сотрудников служб доставки увеличилось на 26%, достигнув показателя в 146 тысяч рублей.

Этот уровень существенно превосходит общероссийскую медиану по всем вакансиям, которая в 2025 году составляет 80,8 тысячи рублей. Для сравнения, в 2024 году среднее предложение курьерам было на уровне 116,2 тысячи рублей.

Парадоксальной выглядит ситуация с ожиданиями самих соискателей. В своих резюме работники сферы доставки указывают желаемый доход в среднем на отметке 53,5 тысячи рублей, что почти в три раза ниже реальных предложений рынка. Это указывает на возможное отставание информированности соискателей о текущей конъюнктуре или высокую долю новичков в потоке кандидатов.

Популярность профессии продолжает расти: спрос на курьеров за год увеличился на 15%. География вакансий остается традиционной — лидерами по количеству предложений являются Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Ранее сообщалось о том, что на 13-ю зарплату могут рассчитывать те, у кого есть договор.