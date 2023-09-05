«Предлагали капитанскую должность при штабе»: молодой офицер выбрал сражения на передовой и погиб

В небольшом селе Ичалки Нижегородской области на школе висит доска памяти. На ней — имя выпускника Алексея Войкина, который погиб на СВО, сражаясь с нацизмом. Мемориальную доску повесили на День России в прошлом году, спустя несколько месяцев после смерти бойца.

Имя Войкина навсегда запечатлено и на территории воинской части, где он служил. Там открыли мемориал в честь погибших солдат. Алексей был старшим лейтенантом, но ему доверили командовать целой ротой солдат, чем он гордился.

Мама бойца Елена отмечает, что ее сын был очень умным парнем, всегда отлично учился, а в информатике его и вовсе называли гением — он побеждал на различных олимпиадах и снискал именную стипендию от президента Татарстана.

«В январе 2021 года сын был на стажировке в Москве, в штабе армии. Он замечательно себя проявил, и его пригласили там остаться. Леше предлагали капитанскую должность при штабе, но он отказался. Сын сказал: «Хочу пройти все, как положено». Он хотел учиться дальше, ему нравилась полевая работа военного», — подчеркивает женщина.

Но на фронте старлей Войкин прослужил недолго — спустя месяц после начала СВО он погиб от украинской мины. Не дождалась Лешу не только мать, но и невеста Марина.

«Они познакомились на море, курортный роман перерос в гражданский брак. Все закрутилось так быстро. Леша хотел большую, грандиозную свадьбу, только все некогда было — как всегда у военных. Собирались пожениться после командировки, но не сложилось», — сокрушается Елена, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О том, как сложилась судьба Алексея Войкина, мы писали ранее.