Предложение Эрдогана расследовать происшествие на Каховской ГЭС раскритиковал глава украинского МИД

Дмитрий Кулеба дал интервью в эфире украинской телепрограммы, где негативно высказался о предложении президента Турции Эрдогана провести полноценное расследование из-за разрушения гидроэлектростанции. По словам украинского министра, главы некоторых стран постоянно пытаются продемонстрировать мнимую справедливость. Он считает, что руководителям таких государств стоит отдохнуть и перестать пытаться угодить России.

Он также остался недоволен идеей созвать по этому вопросу комиссию с участием ООН. В пример Кулеба привел происшествие с неподконтрольной Киеву Еленовкой, в которой после обстрела ВСУ погибли пленные. Тогда украинская сторона разрешила ООН прислать миссию, но представители даже не успели добраться до населенного пункта.