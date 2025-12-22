Предновогодний метеохаос: синоптики предупреждают о недомоганиях из-за резкой смены погоды в Москве

Москвичей в конце декабря ожидает настоящее погодное испытание. По данным главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в столице на предстоящей неделе прогнозируются не только резкие температурные колебания, но и значительные перепады атмосферного давления, что может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых граждан.

Как сообщила эксперт в интервью «Вечерней Москве», начало недели принесет в регион ощутимое похолодание. Уже в ночь на вторник, 23 декабря, и на среду, 24 декабря, столбики термометров опустятся до отметок в 12–15 градусов ниже нуля. Дневная температура в эти дни будет колебаться в пределах от минус 9 до минус 6–7 градусов. Однако уже к четвергу, 25 декабря, ожидается резкое потепление: днем воздух прогреется до 1–6 градусов мороза, а к пятнице, 26 декабря, максимальная температура достигнет нулевой отметки.

Не менее серьезными будут и колебания атмосферного давления. Если в понедельник, 22 декабря, оно составит около 744 мм рт. ст., то к следующему понедельнику резко поднимется до 758 мм рт. ст., после чего к пятнице стремительно упадет до 737 мм рт. ст. Татьяна Позднякова подчеркнула, что подобные метеорологические «качели» крайне неблагоприятны для людей, чувствительных к изменениям погоды, и могут стать причиной ухудшения общего самочувствия, головных болей и слабости. Горожанам, особенно с хроническими заболеваниями, рекомендуется внимательнее относиться к своему здоровью в этот период.