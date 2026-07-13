Утром 13 июля у магазина на улице Сони Кривой в Челябинске собрались больше десятка разгневанных клиентов. Торговая точка, обещавшая iPhone и другую электронику из ОАЭ по доступным ценам, так и не открылась, и к полудню люди вызвали полицию. Многие внесли стопроцентную предоплату еще в феврале–марте, но не получили ни техники, ни денег. Одни покупатели рассказали, что приехали за возвратом после заказа от 17 марта, и хотя их знакомые успевали забирать товар, им сроки постоянно переносили, передает 74.RU.