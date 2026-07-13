Предоплата 100 процентов — и тишина: как челябинцы штурмовали магазин айфонов из ОАЭ
74.RU: челябинцы штурмуют магазин из-за задержки дешевых iPhone из ОАЭ
Утром 13 июля у магазина на улице Сони Кривой в Челябинске собрались больше десятка разгневанных клиентов. Торговая точка, обещавшая iPhone и другую электронику из ОАЭ по доступным ценам, так и не открылась, и к полудню люди вызвали полицию. Многие внесли стопроцентную предоплату еще в феврале–марте, но не получили ни техники, ни денег. Одни покупатели рассказали, что приехали за возвратом после заказа от 17 марта, и хотя их знакомые успевали забирать товар, им сроки постоянно переносили, передает 74.RU.
«Мы — обманутые люди, которые не дождались свою технику из ОАЭ, как говорит владелец данного магазина. Мы все внесли предоплату 100%. Когда сроки все вышли, ни техники, ни денег нет. Мы не знаем ни концов, ни края, что [дальше] будет, тоже не знаем. Вызывали сегодня полицию», — заявил один из клиентов.
Прибывшие силовики отправили всех в райотдел МВД писать заявления. Тем временем в канале магазина утром появилось сообщение, что руководство сделает заявление после уточнения информации от поставщика, а сами магазины закрыты до выяснения обстоятельств.