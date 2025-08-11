Предпенсионеры будут отдыхать больше всех: Госдума рассмотрит новый закон о каникулах

Отпуск для предпенсионеров могут увеличить на семь дней. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».

Соответствующий законопроект будет внесен в палату парламента законопроект, сообщает РИА Новости.

Авторами документа стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает пресс-служба партии.

Если законопроект будет принят, то предпенсионеры будут отдыхать 35 календарных дней.

Цель реализации инициативы в том, чтобы представители данной категории граждан чувствовали, что государство ценит их вклад. Дополнительные дни отпуска — возможность больше времени посвятить себе, семье и здоровью.

Ранее сообщалось о том, что российским пенсионерам пообещали прибавку в августе.