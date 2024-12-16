Предполагаемого убийцу ставропольских бизнесменов задержали спустя 11 лет

В Дагестане силовики нашли и задержали 58-летнего Запира Омарова — предполагаемого убийцу бизнесменов в Ставрополье. Об это стало известно Shot.

Омаров скрывался от правосудия более десяти лет. Его объявили в федеральный розыск после двух инцидентов с гибелью бизнесменов в 2013 году в Ставрополье. Все это высокопоставленные лица одной компании.

Первая трагедия случилась в июне: воровался легковой автомобиль директора сельскохозяйственного производственного кооператива «Возрождение» Гадильбека Шандиева. С тяжелыми травмами его пытались спасти в больнице, но несмотря на усилия врачей мужчина скончался. Как напомнил канал, мужчина тогда баллотировался в Совет депутатов Махмуд-Мектебского сельсовета.

Глава сельскохозяйственной компании «Восток», соучредитель кооператива «Возрождение» Султан Аджахметов, также стал жертвой подрывателя. Не исключено, что преступник действовал по заказу.

Самого Омарова задержали лишь недавно в селе Сабнова. Его вину установит суд. Пока с фигурантом работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске задержали серийного маньяка.