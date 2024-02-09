Предполагаемый брат нового главкома ВСУ ранее привлекался к уголовной ответственности

Предполагаемый родственник новоиспеченного главкома украинскими ВС Александра Сырского Олег ранее привлекался к ответственности судом и был оштрафован на 30000 рублей за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте. Об этом свидетельствуют материалы его дела, размещенные на официальном сайте Ленинского районного суда города Владимир.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский объявил о смене руководства ВСУ и заявил, что новым главнокомандующим армией станет Александр Сырский. Согласно информации СМИ, Сырский родился во Владимирской области, и там до сих пор проживают его родственники, в том числе и брат Олег.

На интернет-ресурсе суда опубликованы детали дела 9-летней давности в отношении Сырского Олега, привлекавшегося по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. Уточняется, что в 2012 году Сырский позвонил по номеру «911» и заявил диспетчеру о заложенной в местном магазине бомбе. Известно, что мотивом для его поступка была месть охраннику магазина.

Уточняется также, что подсудимый признал свою вину. Судом было учтено, что до этого Сырский не был судим.

Суд признал подсудимого виновным и оштрафовал на 30000 рублей, а также взыскал дополнительный материальный ущерб в пользу регионального УМВД, сумма которого не была уточнена.

Ранее сообщалось, что новым главнокомандующим украинской армией стал Александр Сырский.