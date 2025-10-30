Предпраздничный день в ноябре: сколько работаем 1 ноября

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что суббота, 1 ноября, будет сокращенным рабочим днем — продолжительность смены уменьшится на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей. Причина в том, что этот день считается предпраздничным, сообщает РИА Новости .

Такое положение связано с переносом выходного: суббота, 1 ноября, становится рабочим днем, а выходной переносится на понедельник, 3 ноября. Согласно трудовому законодательству, рабочий день, предшествующий празднику, должен быть сокращен.

В начале ноября россиян ждет укороченная рабочая неделя:

3 ноября (понедельник) — выходной (перенесенный с субботы, 1 ноября);

4 ноября (вторник) — выходной в честь Дня народного единства;

рабочая неделя начнется лишь в среду, 5 ноября.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник учрежден федеральным законом от 29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 1 федерального закона „О днях воинской славы (победных днях) России“».

