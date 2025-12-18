В Госдуме назвали россиян, играющих «Тайного Санту», обезьянами

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал россиян, которые играют перед новогодними праздниками в «Тайного Санту».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» парламентарий подчеркнул, что эта традиция имеет западное происхождение и особенно распространена среди людей, недавно переехавших в крупные города.

Депутат позволил себе жесткое сравнение, заявив, что участники игры напоминают ему обезьян, которые бездумно копируют чужие культурные нарративы.

«Надо это понимать, что, играя и используя термин "Тайный Санта", ты становишься нетайной макакой, обезьяной, тупо копирующей западные нарративы, просто потому что это модно», — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что сам в «Тайного Санту» не играет, а в его семье дети традиционно пишут письма Деду Морозу, что он считает более органичной для России практикой.

Ранее сообщалось, что в школе Ноябрьска школьнику подарили свиную голову на «Тайного Санту».