Предприимчивый школьник из Югры удостоился медали МЧС

Девятилетний житель из Белоярского не растерялся в экстренной ситуации, чем спас не только свою жизнь.

«За содружество во имя спасения» - такую медаль получил школьник, за то, что смог справиться с тушением пожара. Он произошел в доме на квартале Молодежном. Ребенок почувствовал запах дыма, и увидел, как горит дверь. Выйти из жилища было невозможно. Тогда школьник взял огнетушитель и попытался подавить пламя. Далее он отправился на балкон и дождался помощи спасателей, сообщает ugra-news.ru.

В результате действия предприимчивого ребенка спасли его, не позволив распространиться огню внутрь жилища. Помогло это и другим жильцам многоквартирного дома.