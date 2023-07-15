Предприятие из Химок отметили двумя дипломами всероссийского ежегодного конкурса

Так, на торжественной церемонии награждения НПО Лавочкина вручили высшие награды за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы, а также за вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий.

Подчеркнем, что участников конкурса оценивали сразу по нескольким критериям: результаты работы и влияние на социальную среду, инновационность и перспективность проектов, профессионализм и квалификация персонала, а также использование ресурсов в эффективных и продуктивных целях.

Отмечается, что предприятие из Химок не первый год принимает участие в данном конкурсе и становится лауреатом в различных номинациях. Так, в 2019 году НПО Лавочкина заняло второе место в номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности», а в 2021 году заняло третье место в этой же номинации.

«В этом году специалисты НПО Лавочкина и НПО «Энергомаш» приняли участие в конкурсе на социальную ипотеку для работников ОПК. Планируем, что в августе 12 победителей получат сертификаты на покупку жилья», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше тринадцати тысяч современных светильников установят в Химках в этом году.