Предприятие из Лыткарино производит «пленку-антистресс» для упаковки товаров и грузов

В подмосковном Лыткарино в больших количествах производят «пленку-антистресс» — пузырчатую пленку для упаковки товаров и грузов. Об этом сообщает интернет-издание «Лыткаринские вести».

По данным издания, в месяц местная компания отгружает до 300 тонн пленки, которую направляют крупным ритейлерам России и других дружественных стран. Кроме того, на производстве изготавливают мусорные пакеты, которые способны выдержать до 50 килограммов, рукавную укрывную пленку для дачников. На предприятии действует безотходное производство, для организации которого предусмотрен цех переработки.

«Из вторичного сырья мы делаем упаковочные пакеты», — уточнил гендиректор компании Алексей Бедовский.

Предприниматели также хотят воспользоваться региональной мерой поддержки бизнеса, чтобы получить компенсацию лизинговых платежей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.