Предприятие из Московской области приобрело два крупных хлебозавода

Подмосковный булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрел группу компаний «Дарница», которая является одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России, сообщили в областном Минсельхозпроде. Она входит в топ-10 хлебопекарной отрасли по выручке и объему выпускаемой продукции.

«Холдинг приобрел две производственные площадки в Санкт-Петербурге и в Пушкине, на которых изготавливается более 160 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. <…> Это значительно усилит позиции подмосковного „Коломенского“ на рынке свежего хлеба в межрегиональных масштабах, увеличит производственные мощности и расширит ассортимент по всем направлениям деятельности компании», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Холдинг до этого также приобрел ООО «Хлебный Дом» и АО «Волжский пекарь». Сейчас в него входят 11 производственных площадок, которые расположены в Москве, Московской области, Петербурге и Тверской области. В планах — ускорить развитие производства по всем продуктовым направлениям за счет установки новых линий на существующих площадках и за счет строительства новых производств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.