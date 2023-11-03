Предприятие из подмосковных Химок представит разработки на международной выставке-форуме
Фото: [пресс-служба администрации г.о Химки]
Химкинский Научно-производственный центр «Фармзащита» примет участие в международной выставке-форуме «Россия».
Предприятие представит инновационные технологии в сфере лекарственных препаратов, предназначенных для защиты человека от экстремальных факторов и не имеющих мировых аналогов. Эти медикаменты используются для нужд Минобороны России, ФМБА России, Росатома, Росрезерва и других организаций.
Производственные площадки «Фармзащиты» включают химическое и фармацевтическое изготовление. В настоящее время номенклатура продукции насчитывает 25 активных фармацевтических субстанций и 40 лекарственных препаратов в жидких и твердых формах
Международная выставка-форум «Россия» стартует на ВДНХ в субботу.