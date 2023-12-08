Предприятие из Подольска приняло участие в форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье».

Предприятие «Частная Сыроварня № 1» приняло участие в форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье», в рамках которого оно представило свою продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пресс-службе уточнили, что по итогам мероприятия компанию наградили дипломом участника от Правительства Подмосковья.

«Частная сыроварня № 1» — это семейная сыроварня по производству сыров премиального класса. С первых дней работы главной целью предпринимателей является производство натуральных и высококачественных сыров, без синтетических добавок, примесей и консервантов», — добавили в сообщении.

Отметим, что форум состоялся в Москве. Его лозунгом стало выражение «Родное — это модно, 100% Подмосковье — это мощно». Мероприятие организовал областной центр «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».