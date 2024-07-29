Предприятие по производству пуль для пневматического оружия появится в Сергиево-Посадском округе

Компания «Пневмотех» построит на территории Сергиево-Посадского городского округа предприятие по производству пуль для пневматического оружия, которое применяется спортсменами и любителями охоты. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Ожидается, что продукция компании позволит на 55% закрыть потребности российского рынка. Приступить к строительству производственно-складского комплекса инвестор планирует уже в этом году. Объем инвестиций в строительство и оснащение производственного комплекса составит порядка 50 млн рублей.

На земельном участке площадью 2,3 га, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, компания построит производственный комплекс, а также складские помещения для хранения сырья, материалов для производства пуль и готовой продукции.

Примечательно, что завершить строительство производственного комплекса и провести пусконаладочные работы компания рассчитывает до конца 2026 года. Ввести в эксплуатацию весь комплекс инвестор планирует во II квартале 2027 года.