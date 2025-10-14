Предприятие «Рубис» отметило 25-летний юбилей в Талдомском округе

В поселке Запрудня Талдомского городского округа одно из ключевых промышленных предприятий, ООО «Рубис», отметило 25-летний юбилей. Знаковое для всего района событие прошло с участием главы муниципалитета Юрия Крупенина, который лично поздравил коллектив и руководство компании – Александра Пахомова и Марию Громову.

За четверть века предприятие не просто устояло на рынке, а стало реальным фактором устойчивого роста и символом высокого профессионализма для всего Талдомского округа. Компания является градообразующей, обеспечивая десятки стабильных рабочих мест для жителей Запрудни и близлежащих территорий, напрямую поддерживая благосостояние населения и укрепляя промышленный потенциал территории.

Торжественная церемония стала поводом не только для поздравлений, но и для признания заслуг конкретных людей. Глава округа вручил группе сотрудников предприятия почетные грамоты и благодарственные письма, отметив их личный вклад в общий успех. Коллектив «Рубиса», в свою очередь, подтвердил готовность сохранять достигнутый уровень эффективности и решать новые производственные задачи.