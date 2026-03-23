Предприятие в Ростовской области обманывало систему и «омолаживало» молоко

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) выявили факт незаконного продления сроков годности молочной продукции, сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что уполномоченное лицо предпринимателя искусственно увеличило срок годности обезжиренного пастеризованного молока с помощью транзакции «производство». Такая манипуляция делает невозможным установить точную дату истечения срока годности, а значит, продукция может попасть на прилавки уже непригодной к употреблению.

По результатам проверки ведомство аннулировало регистрацию уполномоченного лица предпринимателя. Нарушителю объявили предостережение.

В Россельхознадзоре отметили, что подобные действия создают риск для здоровья потребителей, так как реальное качество и безопасность продукции остаются под вопросом. Ведомство продолжает мониторинг и призывает производителей соблюдать законодательство.

