Предприятие «Зеленоградское» из Пушкинского высоко оценили на Международном конгрессе
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
На Международном сельскохозяйственном конгрессе «АЗИЯЭКСПО» производство молочной продукции АО «Зеленоградское» Городского оурка Пушкинский получило высокую оценку организаторов за актуальность и профессионализм представленной экспозиции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Делегацию от Подмосковья возглавил генеральный директор предприятия Юрий Валецкий. В мероприятии приняли участие компании из России, Азии, Африки и ближнего зарубежья.
«Очень важно, что предприятия нашего округа развиваются, обмениваются опытом и заявляют о себе на мировой арене», — добавил Красноцветов.