Предприятие «Зеленоградское» из Пушкинского высоко оценили на Международном конгрессе

На Международном сельскохозяйственном конгрессе «АЗИЯЭКСПО» производство молочной продукции АО «Зеленоградское» Городского оурка Пушкинский получило высокую оценку организаторов за актуальность и профессионализм представленной экспозиции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.