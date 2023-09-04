Предприятия из Подмосковья примут участие в двух международных выставках «ВейстТэк» и «ЭкваТэк»

В середине сентября в МВЦ «Крокус Экспо» в российской столице состоится пятнадцатая международная выставка и форум по управлению отходами, природоохранными технологиями, экологии и возобновляемой энергетике «ВэйстТэк».

Участие в мероприятии примут региональные операторы, промышленные компании, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, поставщики технологий и оборудования, а также специалисты, задействованные в экологическом контроле.

За три выставочных дня предприятия смогут продемонстрировать свою продукцию, новинки и технологии. В рамках мероприятия производители и дистрибьюторы предложат коммунальным и промышленным предприятиям лучшие решения.

«ВэйстТэк» является важным элементом поддержки сегмента управления отходами и нацпроекта «Экология», отмечается на официальном сайте выставки. Узнать более подробную информацию об участии в мероприятии можно по ссылке.

Что касается деловой программы, то в рамках форума участники обсудят ключевые изменения в отраслевом законодательстве, цифровизацию в отрасли обращения с отходами, управление экологическими рисками предприятия. Основными целями деловой программы являются консолидация российского рынка, адаптация деятельности компаний в условиях экономических санкций, поиск новых партнеров и импортозамещение технологий и оборудования.

Одновременно с выставкой «ВэйстТэк» в «Крокус Экспо» будет проходить выставка технологий и оборудования для водной отрасли «ЭкваТэк». Она рассчитана на специалистов ЖКХ и водопроводно-коммунального хозяйства, задействованных в обеспечении населения и предприятий качественной водой. Сейчас на мероприятие зарегистрировались уже свыше 7,6 тысячи специалистов.

Тематики двух международных выставок органично связаны между собой, отмечают организаторы. Параллельное проведение двух мероприятий позволит получить эффект синергии в привлечении посетителей из промышленного и коммунального секторов.

Участие в «ВэйстТэк» и «ЭкваТэк» примут в том числе компании из Московской области. В частности, производитель нетканых материалов из Подольска и завод по изготовлению высококачественных труб из нержавеющих и углеродистых сталей из Котельников.

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