Предприятия российского ВПК отобрали у экстремистов, тайно помогавших ВСУ

Выходцы из Украины дистанционно заведовали в компаниях одного холдинга, которые выполняли заказы оборонных предприятий России. Родственники придумали схему, по которой помогали украинским военным.

Суд за день рассмотрел иск заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, который заподозрил бывшего чиновника и его сестру в связях с экстремистскими группировками. Речь про бывшего министра транспорта и связи, первого замминистра инфраструктурного развития Украины Константина Ефименко, а также его сестру Елизавету, пишет «Коммерсант».

В ходе расследования опасения подтвердились: бенефициары использовали холдинг для помощи ВСУ, посылая им дроны, рюкзаки, медикаменты и многое другое. При этом основная работа ВПК строилась на производстве вертолетов, самолетов и другой техники для нужд России.

В итоге суд постановил забрать у украинских деятелей активы в РФ, а заодно признал экстремистами. Большинство документов были оформлены на сестру Ефименко, которая меняла свои личные данные для сокрытия связи с братом.

Известно, что предприятия, активы которых были у Ефименко и его сестры, находятся сразу в нескольких регионах РФ. Например, в Свердловской, Ярославской и Волгоградской областях, а также Татарстане. О задержании экстремистов информации нет. Известно, что обвиненная женщина живет в ОАЭ, куда переехала почти сразу после получения гражданства.