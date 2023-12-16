Предприниматель рассказал россиянам о секретах запуска успешного бизнеса

Бизнесмен Вадим Шлыков объяснил, почему не все могут открыть свое дело и сделать его прибыльным.

Перестать работать «на дядю» мечта почти каждого человека, кому не подходит рутинный режим. Однако для открытия бизнеса иметь одного желания недостаточно. Шлыков отметил четыре ключевых пункта, которые могут помочь в этом нелегком деле, передает портал «Дни.ру».

Первое, что отметил предприниматель: бизнес «не идет» у многих начинающих, но это не повод сворачивать с пути. У любого нацеленного на успех бизнесмена должны быть силы начать с нуля. Ситуации в своем деле бывают разные, но всегда нужно помнить, зачем все изначально задумывалось. Тем более, что время успеха у каждого свое. Дональд Трамп банкротился девять раз, долго не мог пробиться в политике, но в итоге стал президентом и миллиардером.

По словам Шлыкова, многие россияне боятся рисковать. Как и в любом деле, ошибаться нужно и очень полезно, только так можно создать что-то качественное. Однако в этом случае не стоит забывать про третий пункт: ответственность.

Как напомнил бизнесмен, если был взят кредит, а дело прогорело, нужно обязательно вернуть долг. Бегать от этого бесполезно и даже опасно. Нужно создавать репутацию исправного плательщика для всех: банка, команды, инвесторов и партнеров.

И последний совет Шлыкова заключается в способности разрабатывать новый продукт и проверять его на рынке. Необязательно делать это в одиночку, ведь предпринимательская жилка есть не у всех. По словам бизнесмена, помочь может нанятая команда, талантливые маркетологи и другие помощники.