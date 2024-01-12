Предприниматели Городского округа Пушкинский приглашены к участию во всероссийском конкурсе

Организатором выступает Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников». Конкурс проводится уже третий год и снискал заслуженный авторитет. Он помогает выдвигать перспективные проекты для развития страны, ее технологического суверенитета.

На звание «Молодой промышленник года» претендуют соискатели в возрасте до 40 лет из числа руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, все инициативные, творческие специалисты. В городском округе Пушкинский таких немало. Они постоянно участвуют в различных конкурсах, справедливо считая, что подобные инициативы обеспечивает конкурентоспособность отечественных товаров и способствует росту их реализации

Заявки на всероссийскую Премию «Молодой промышленник года», принимаются с 10 января по 31 марта 2024 года. Награждение лауреатов состоится на Международной промышленной выставке Иннопром в июле в Екатеринбурге.