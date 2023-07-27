Предприниматели из Подмосковья воспользовались инвестиционной картой почти сорок тысяч раз

Предприниматели из Подмосковья активно пользуются региональными онлайн-сервисами для бизнеса. Инвестиционной картой для поиска помещения или земельного участка они воспользовались свыше 36 тысяч раз, сообщили в областном Мининвесте.

В министерстве уточнили, что сейчас на карте размещены более 8,5 тысячи объектов для бизнеса, включая площадки в особых экономических зонах и индустриальных парках, а также объекты по программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль. Воспользоваться ей можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.