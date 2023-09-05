Предприниматели Московской области смогут принять участие в бизнес-тренинге
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В середине сентября в Подмосковье пройдет бесплатный очный тренинг «Управление судьбой личности и бизнеса» для предпринимателей региона, сообщили в областном Мининвесте.
В качестве спикера на обучении выступит доктор психологических и экономических наук, профессор Алексей Ситников, который расскажет об оригинальных управленческих решениях для роста бизнеса и минимизации рисков. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно здесь.
Отметим, что тренинг организовал областной центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.
*Возрастное ограничение 16+