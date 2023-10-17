Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в бизнес-игре

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в интерактивной бизнес-игре «Как начать свое дело», которая пройдет в следующий вторник, сообщили в областном Мининвесте.

В рамках мероприятия начинающие предприниматели узнают, как развивать свой бизнес, а профессионалы в этом деле смогут прокачать стратегическое видение и повысить уровень грамотности в этой сфере. Ведущими игры станут организаторы образовательных программ по развитию предпринимательских навыков, федеральные бизнес-тренеры Ольга Офицерова и Анна Киреева. Зарегистрироваться и узнать подробности можно здесь.

Отметим, что бизнес-игру организовал областной центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

*Возрастное ограничение 18+