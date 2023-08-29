Предприниматели Подмосковья смогут пройти бесплатный курс по бизнес-планированию

Центр «Мой бизнес» Подмосковья совместно с Московским областным филиалом РАНХиГС организуют образовательный модуль «Основы бизнес-планирования», обучение по которому будет бесплатным для предпринимателей региона. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

Обучение предполагает проведение трех вебинаров и одного очного тренинга в сентябре. После прохождения всех четырех мероприятий курса участникам выдадут сертификаты установленного образца РАНХиГС. Пройти регистрацию для участия можно здесь. Отметим, что обучение пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.