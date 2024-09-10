Предприниматели Подмосковья смогут заключить договор на вывоз твердых отходов в режиме онлайн

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться новой услугой на региональном портале госуслуг и заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в рамках пилотного проекта в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Воспользоваться новой услугой могут собственники твердых коммунальных отходов — юридические лица и индивидуальные предприниматели. На данный момент услуга доступна в тринадцати городских округах Подмосковья», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для заключения договора предпринимателям нужно будет пройти авторизацию на портале и заполнить онлайн-форму заявления. После этого они смогут подписать договор в личном кабинете с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Отметим, что услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.