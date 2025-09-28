Предпринимателям Химок напомнили о мерах пожарной безопасности

Руководителям предприятий напомнили о строгом соблюдении правил безопасности. Также им рассказали о важности обучения персонала и ответственности за потенциальные нарушения. Об этом сообщили в администрации городского округа.

В Химках сотрудники МЧС провели встречу с руководителями местных предприятий, чтобы напомнить им о правилах обращения с огнем и способах предотвращения пожаров. Главный государственный инспектор округа по пожарному надзору Владимир Ильющенко выразил уверенность в том, что такие профилактические меры помогут сократить число пожаров в округе. Он также надеется на сознательность должностных лиц, которые должны с ответственностью относиться к своим обязанностям.

Особое внимание уделили необходимости регулярных инструктажей для персонала, проверок оборудования и состояния территорий. Важно, чтобы в зданиях были исправные эвакуационные выходы и работающие средства для тушения пожаров. Предпринимателям напомнили об ответственности (административной и уголовной) за несоблюдение правил пожарной безопасности.

