Предпринимателям Химок напомнили о мерах пожарной безопасности
МЧС проводит профилактические мероприятия по пожарной безопасности в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Руководителям предприятий напомнили о строгом соблюдении правил безопасности. Также им рассказали о важности обучения персонала и ответственности за потенциальные нарушения. Об этом сообщили в администрации городского округа.
В Химках сотрудники МЧС провели встречу с руководителями местных предприятий, чтобы напомнить им о правилах обращения с огнем и способах предотвращения пожаров. Главный государственный инспектор округа по пожарному надзору Владимир Ильющенко выразил уверенность в том, что такие профилактические меры помогут сократить число пожаров в округе. Он также надеется на сознательность должностных лиц, которые должны с ответственностью относиться к своим обязанностям.
Особое внимание уделили необходимости регулярных инструктажей для персонала, проверок оборудования и состояния территорий. Важно, чтобы в зданиях были исправные эвакуационные выходы и работающие средства для тушения пожаров. Предпринимателям напомнили об ответственности (административной и уголовной) за несоблюдение правил пожарной безопасности.
