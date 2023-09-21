Предпринимателям из Московской области расскажут о франчайзинге

В октябре в Подмосковье пройдет встреча Комитета по франчайзингу «ОПОРЫ РОССИИ» Московской области с предпринимателями на тему «Франчайзиинг — точка роста вашего бизнеса. Мифы и реальность». Об этом сообщили в областном Мининвесте.

Принять участие можно бесплатно, на мероприятии будут как действующие предприниматели, работающие по франшизе, так и те, кто только планирует открыть такой бизнес. Предпринимателям расскажут о том, как вести бизнес по франшизе, на какие меры поддержки они могут рассчитывать и не только. Мероприятие состоится в Пушкинском округе. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают, в том числе, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.